Руководство Одесского СИЗО погорело на систематических взятках
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности разоблачили в систематических взятках руководство Одесского следственного изолятора, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники систематически требовали от осужденных и их родственников неправомерную выгоду за "смягчение" условий отбывания наказания.
"Сотрудники СБ Украины выяснили, что должностные лица для давления на заключенных искусственно удерживали их в карцере или переводили в камеры, где им угрожали физической расправой так называемые "смотрящие", которые работали на администрацию учреждения", - говорится в сообщении.
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Во время досудебного следствия правоохранители задокументировали факт содержания в карцере одного из подозреваемых, с которого злоумышленники требовали две тысячи долларов США. Его родственники должны были перечислить эту сумму на банковскую карточку. Предварительная проверка установила, что только за 2018 год на эту карточку было перечислено более 2,3 миллиона гривен.
Также сообщается, что во время проведения санкционированных обысков по месту работы и жительства фигурантов дела правоохранители изъяли банковские карты, мобильные телефоны, тысячу долларов и шестьдесят тысяч гривен и документацию, подтверждающую противоправные действия работников пенитенциарной системы. Двух злоумышленников задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, добавили в СБУ.
Досудебное следствие осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в городе Николаев.
Напомним, чиновники Минприроды за взятки выдавали лицензии на обращение с опасными отходами