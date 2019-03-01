Посадовці Мінприроди за хабарі видавали ліцензії на поводження з небезпечними відходами

"Співробітники Служби безпеки України спільно з ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Генпрокуратури викрили протиправний механізм, пов’язаний з вимаганням неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, організований посадовцями Міністерства екології та природних ресурсів", - йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, чиновники Мінприроди за посередництва службовців ДП "Центр охорони довкілля", що входить до сфери управління Київської облдержадміністрації, організували систематичне отримання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання.

"Зловмисники одержували гроші за видачу ліцензій на право поводження з небезпечними відходами від комерційних структур, які не мають реальних виробничих потужностей для їх утилізації", - зазначили у СБУ.

Як встановили правоохоронці, через протиправну видачу ліцензій на поводження з небезпечними відходами об’єктів критичної інфраструктури, утилізація відходів здійснювалась у непередбачених для цього місцях або взагалі не здійснювалася.

"За висновками експертів некваліфіковане поводження з відходами підприємств нафтогазової, хімічної, металургійної галузей створювало передумови до завдання значної шкоди навколишньому природному середовищу, життю і здоров’ю населення та виникнення надзвичайних подій техногенного характеру", - додали у спецслужбі.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцями роботи та проживання фігурантів справи, особистих транспортних засобах та банківській установі правоохоронці виявили документацію, носії інформації, гроші в особливо великих розмірах, які, як уточнили в СБУ, вказують на причетність до незаконних оборудок посадовців Міністерства.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам справи, також тривають слідчі дії.

Нагадаємо, прикордонників затримали за вимагання 700 доларів США від свого колеги за нерозголошення нібито фактів його причетності до контрабанди.