Чиновники Минприроды за взятки выдавали лицензии на обращение с опасными отходами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила механизм, связанный с вымогательством неправомерной выгоды в особо крупных размерах, организованный чиновниками Минприроды. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.
"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили противоправный механизм, связанный с вымогательством неправомерной выгоды в особо крупных размерах, организованный должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, чиновники Минприроды при посредничестве служащих ГП "Центр охраны окружающей среды", которое входит в сферу управления Киевской облгосадминистрации, организовали систематическое получение неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования.
"Злоумышленники получали деньги за выдачу лицензий на право обращения с опасными отходами от коммерческих структур, не имеющих реальных производственных мощностей для их утилизации", - отметили в СБУ.
Как установили правоохранители, через противоправную выдачу лицензий на обращение с опасными отходами объектов критической инфраструктуры, утилизация отходов осуществлялась в непредусмотренных для этого местах или вообще не производилась.
"По заключению экспертов неквалифицированное обращение с отходами предприятий нефтегазовой, химической, металлургической отраслей создавало предпосылки к причинени. значительного ущерба окружающей среде, жизни и здоровью населения и возникновения чрезвычайных происшествий техногенного характера", - добавили в спецслужбе.
Во время санкционированных следственных действий по местам работы и жительства фигурантов дела, личных транспортных средствах и банковскому учреждению правоохранители обнаружили документацию, носители деньги в особо крупных размерах, которые, как уточнили в СБУ, указывают на причастность к незаконным сделкам должностных лиц Министерства.
По данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении фигурантам дела, также продолжаются следственные действия.
Напомним, пограничников задержали за вымогательство 700 долларов США от своего коллеги за неразглашение якобы фактов его причастности к контрабанде.