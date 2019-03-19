Співробітника СІЗО оштрафували за несвоєчасне подання декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Інспектора Чернігівського слідчого ізолятора засудили до штрафу за несвоєчасне подання до НАЗК декларації. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Чернігівської області.
"За вчинення правопорушення, пов’язаного із корупцією, до адміністративної відповідальності притягнуто інспектора ДУ "Чернігівський слідчий ізолятор", - йдеться у повідомленні.
Прокурором у суді доведено, що будучи суб’єктом відповідальності за порушення, пов’язані з корупцією, особа не виконала у передбачений Законом строк обов’язок щодо подання декларації.
У прес-службі зазначили, що Новозаводським районним судом правопорушника визнано винними у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП (Порушення вимог фінансового контролю) та накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн). Робота на даному напрямі триває.
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