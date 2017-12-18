Сотрудничество с Португалией будет способствовать внедрению миротворцев ООН на Донбассе - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украина надеется, что эффективное сотрудничество с Португалией в рамках международных организаций, включая Организацией Объединенных Наций, будет способствовать внедрению миротворческой миссии организации на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время совместной в Лиссабоне по итогам переговоров с Президентом Португалии Марсело Ребелу ди Соза, передает УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Порошенко.
"Хотел выразить надежду, что наше эффективное сотрудничество сможет помочь провести решение о введении классической миротворческой миссии Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, мандат которой будет распространяться на всю оккупированную территорию", - сказал Порошенко.
Он также отметил, что обеспечение мира было одной из ключевых тем сегодняшних переговоров двух президентов.
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Кроме того, президент Украины поблагодарил за углубление сотрудничества между странами в сфере обороны и безопасности, военно-техническом сотрудничестве и выразил надежду на их развитие.
Петр Порошенко также сообщил, что вчера, сразу после начала визита украинской делегации в Португалию, ее представители посетили город Фатима, где вместе с украинской общиной сказали прочитали за мир.
"Мир - это первое, в чем сейчас нуждается Украина", - подчеркнул он.