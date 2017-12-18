Сотрудничество с Португалией будет способствовать внедрению миротворцев ООН на Донбассе - Президент

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 80389 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 94679 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 97106 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 111589 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украина надеется, что эффективное сотрудничество с Португалией в рамках международных организаций, включая Организацией Объединенных Наций, будет способствовать внедрению миротворческой миссии организации на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время совместной в Лиссабоне по итогам переговоров с Президентом Португалии Марсело Ребелу ди Соза, передает УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Порошенко.

"Хотел выразить надежду, что наше эффективное сотрудничество сможет помочь провести решение о введении классической миротворческой миссии Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, мандат которой будет распространяться на всю оккупированную территорию", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что обеспечение мира было одной из ключевых тем сегодняшних переговоров двух президентов.

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Кроме того, президент Украины поблагодарил за углубление сотрудничества между странами в сфере обороны и безопасности, военно-техническом сотрудничестве и выразил надежду на их развитие.

Петр Порошенко также сообщил, что вчера, сразу после начала визита украинской делегации в Португалию, ее представители посетили город Фатима, где вместе с украинской общиной сказали прочитали за мир.

"Мир - это первое, в чем сейчас нуждается Украина", - подчеркнул он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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