Співпраця з Португалією сприятиме запровадженню миротворців ООН на Донбасі – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Україна сподівається, що ефективна співпраця з Португалією в рамках міжнародних організацій, включно з Організацією Об’єднаних Націй, сприятиме запровадженню миротворчої місії організації на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час спільної у Ліссабоні за підсумками переговорів з Президентом Португалії Марсело Ребелу ді Соза, передає УНН з посиланням на офіційне інтернет-представництво Порошенка.
“Хотів висловити надію, що наша ефективна співпраця зможе допомогти провести рішення про запровадження класичної миротворчої місії Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй, мандат якої буде розповсюджуватися на всю окуповану територію,” — сказав Порошенко.
Він також наголосив, що забезпечення миру було однією з ключових тем сьогоднішніх переговорів двох президентів.
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Окрім того, президент України подякував за поглиблення співробітництва між країнами у сфері оборони і безпеки, військово-технічній співпраці і висловив сподівання на їх розвиток.
Петро Порошенко також повідомив, що вчора, одразу після початку візиту української делегації в Португалію, її представники відвідали місто Фатіма, де разом з українською громадою виголосили молитву за мир.
“Мир — це перше, чого зараз потребує Україна”, — підкреслив він.