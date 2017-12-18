Співпраця з Португалією сприятиме запровадженню миротворців ООН на Донбасі – Президент

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Україна сподівається, що ефективна співпраця з Португалією в рамках міжнародних організацій, включно з Організацією Об’єднаних Націй, сприятиме запровадженню миротворчої місії організації на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час спільної у Ліссабоні за підсумками переговорів з Президентом Португалії Марсело Ребелу ді Соза, передає УНН з посиланням на офіційне інтернет-представництво Порошенка.