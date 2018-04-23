Соорганизатор псевдореферендума в Луганской обл. заочно приговорен к 7 годам тюрьмы

"По результатам специального судебного производства на основании собранных неоспоримых доказательств вины злоумышленницы, судом она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, и осуждена к наказанию в виде 7 лет лишения свободы ", - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что в мае 2014 гражданка Украины обеспечила проведение так называемого "референдума" в поддержку террористической организации "ЛНР" в Новоайдарском районе. Указанное лицо, выполняя отведенную ей роль, занималась вопросами выдачи бюллетеней и печатей, осуществляла отбор заявок на участие в избирательных комиссиях и оформления других документов для проведения так называемого "волеизъявления".

В тот же день, с целью информационной поддержки проведения указанного "мероприятия", находясь в городе Новоайдар, непосредственно на территории "участки" предоставила интервью российскому телеканалу "НТВ".

Поскольку женщина пока продолжает скрываться от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, на основании постановления следственного судьи о последней проведена процедура специального досудебного расследования.

Напомним, в Луганской области до 7 лет лишения свободы заочно осудили мужчину, причастного к организации так называемого "референдума" в поддержку "ЛНР" в г. Счастье в 2014 году и объявили в розыск.



