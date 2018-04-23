Співорганізаторку псевдореферендуму на Луганщині заочно засуджено до 7 років тюрми
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня.УНН. Співорганізаторку псевдореферендуму за створення "ЛНР" у 2014 році на території Новойдарського району Луганської області заочно засуджено до 7 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.
"За результатами спеціального судового провадження на підставі зібраних беззаперечних доказів вини зловмисниці, судом її визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, та засуджено до покарання у виді 7 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Розслідуванням встановлено, що в травні 2014 року громадянка України забезпечила проведення так званого "референдуму" на підтримку терористичної організації "ЛНР" у Новоайдарському районі. Вказана особа, виконуючи відведену їй роль, займалась питаннями видачі бюлетенів та печаток, здійснювала відбір заяв на участь у виборчих комісіях та оформлення інших документів для проведення так званого "волевиявлення".
У той же день, з метою інформаційної підтримки проведення вказаного "заходу", знаходячись у місті Новоайдар, безпосередньо на території "дільниці" надала інтерв’ю російському телеканалу "НТВ".
Оскільки жінка наразі продовжує переховуватись від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області, на підставі ухвали слідчого судді стосовно останньої проведено процедуру спеціального досудового розслідування.
Нагадаємо, у Луганській області до 7 років позбавлення волі заочно засудили чоловіка, причетного до організації так званого "референдуму" на підтримку "ЛНР" у м. Щастя у 2014 році та оголосили у розшук.