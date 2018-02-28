Соавтор законопроекта Рыбалки не смогла вступить в ВУЗ на дневную форму обучения

Так, в 2016 году Байбородина, которая является подругой депутата Сергея Рыбалки, начала приобретать степень магистра по специальности "Право" в КНУ имени Тараса Шевченко. Правда, для поступления на дневную форму обучения ей не хватило баллов - в рейтинговом списке Байбородина заняла 578 место, в то время, как зачислили на дневную форму обучения только первых 340 абитуриентов.

Также Байбородина пробовала попасть на бюджетную форму обучения (как дневную, так и заочную). Однако заработанных баллов ей хватило лишь для зачисления на заочную и платную форму обучения.

Добавим, что годовая стоимость обучения на получение степени магистра по специальности "Право" в КНУ составляет ориентировочно 30 тыс. грн.

Недавно ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая поинтересовалась у Байбородиной, чем она занимается, и рассказывая о своем образовании, девушка сказала: "Я учусь сейчас на журналиста в институте Тараса Шевченко, но ... я учусь на юриста (улыбается - ред .). Я не хочу "быть по профессии"... я не хочу работать по профессии".

Однако, рейтинговые списки поступающих, включающих данные абитуриентов (2010 - 2017 гг, - ред.), желающих поступить в вузы Украины, свидетельствуют обратное - фамилия Байбородиной как абитуриента специальностей, касающихся журналистики, там отсутствует.

Путаница с образованием и не состояние стать студенткой дневной формы обучения не помешали Байбородиной стать соавтором целого законопроекта по регулированию рынка криптовалют в Украине. Речь о документе под названием "О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине" № 7183-1. Зарегистрировал его депутат Рыбалка, с которым у Байбородиной романтические отношения.

Правда, впоследствии проект закона их общего авторства подвергли жесткой критике ряд экспертов, Верховная Рада и НБУ.

В Bitcoin Foundation его, в частности, его назвали бессмысленным. А Генеральный директор инвестиционно-банковской компании European Capital Management Вадим Браиловский заявил, что инициатива радикала и его подруги есть не более чем политическим популизмом.

Несмотря на критику, Рыбалка все равно пытается продвигать свою с Байбородиной законодательную инициативу, избегая при этом комментарии относительно ее низкого качества.