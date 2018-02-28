Співавторка законопроекту Рибалки не змогла вступити до Шевченка на денну форму навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Керівниці громадської організації "Всеукраїнська Асоціація Криптовалют та Блокчейн" Анастасії Байбородіній не вистачило балів, аби стати студенткою КНУ імені Тараса Шевченка денної форми навчання. Про це свідчать рейтингові списки вступників до ВНЗ, передає УНН.
Так, у 2016 році Байбородіна, що є подругою депутата Сергія Рибалки, почала здобувати ступінь магістра за спеціальністю “Право” у КНУ імені Тараса Шевченка. Щоправда, для вступу на денну форму навчання їй не вистачило балів — у рейтинговому списку Байбородіна посіла 578 місце, в той час, як зарахували на денну форму навчання лише перших 340 абітурієнтів.
Також Байбородіна пробувала потрапити на бюджетну форму навчання (як денну, так і заочну). Однак зароблених балів їй вистачило лише для зарахування на заочну та платну форму навчання.
Додамо, що річна вартість навчання на здобуття ступеня магістра за спеціальністю “Право” в КНУ становить орієнтовно 30 тис. грн.
Нещодавно ведуча програми “Світське життя” Катерина Осадча поцікавилася у Байбородіної, чим та займається, і розповідаючи про свою освіту, дівчина сказала: “Я вчуся зараз на журналіста в інституті Тараса Шевченка, але... я вчуся на юриста (посміхається, — ред.). Я не хочу "бути по професії"... я не хочу працювати за професією”.
Однак, рейтингові списки вступників, що включають дані абітурієнтів (2010 — 2017 рр, — ред.), бажаючих вступити до ВНЗ України, свідчать протилежне — прізвище Байбородіної як абітурієнта спеціальностей, дотичних до журналістики, там відсутнє.
Плутанина з освітою і незмога стати студенткою денної форми навчання не завадили Байбородіній стати співавтором цілого законопроекту стосовно регулювання ринку криптовалют в Україні. Мова про документ під назвою “Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні” № 7183-1. Зареєстрував його депутат Рибалка, з яким у Байбородіної романтичні стосунки.
Щоправда, згодом проект закону їх спільного авторства піддали жорсткій критиці низка експертів, Верховна рада та НБУ.
У Bitcoin Foundation його, зокрема, назвали безглуздим. А Генеральний директор інвестиційно-банківської компанії European Capital Management Вадим Браїловський заявив, що ініціатива радикала та його подруги є не більше ніж політичним популізмом.
Попри критику, Рибалка все одно намагається просувати свою із Байбородіною законодавчу ініціативу, уникаючи при цьому коментарів щодо її низької якості.