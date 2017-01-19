Певец спас фанатку от домогательств во время концерта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Пакистанский поп-исполнитель Атиф Аслам остановил выступление в городе Карачи, чтобы вытащить из фан-зоны поклонницу, к которой приставала группа мужчин. Об этом сообщает The Times of India, передает УНН.
"Вы что, девушек раньше не видели? Ваша мать или сестра могли бы быть здесь ", - обратился к молодым людям певец.
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Он попросил сотрудников концертного зала поднять фанатку на сцену. После этого ее увели за кулисы. Перед тем, как продолжить выступление, певец призвал мужчин "вести себя по-человечески".
Концерт исполнителя прошел в субботу, 14 января. Позже в сети появилась видеозапись инцидента.