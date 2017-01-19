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Співак врятував фанатку від домагань під час концерту

Київ • УНН

 • 9822 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Пакистанський поп-виконавець Атіф Аслам зупинив виступ у місті Карачі, щоб витягнути з фан-зони прихильницю, до якої чіплялася група чоловіків. Про це повідомляє The Times of India, передає УНН.

“Ви що, дівчат раніше не бачили? Ваша мати або сестра могли б бути тут,” — звернувся до молодих людей співак.

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Він попросив співробітників концертного залу підняти фанатку на сцену. Після цього її повели за лаштунки. Перед тим, як продовжити виступ, співак закликав чоловіків “вести себе по-людськи”.

Концерт виконавця пройшов у суботу, 14 січня. Пізніше в мережі з’явився відеозапис інциденту.

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