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Певице Злате Огневич неизвестный мужчина угрожал убийством – полиция открыла дело

Певице Злате Огневич неизвестный мужчина угрожал убийством – полиция открыла дело

Киев • УНН

 • 18296 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Украинская певица Злата Огневич обратилась в полицию с заявлением об угрозах ее убить от неизвестного мужчины. Об этом сообщили в полиции Киева, передает УНН.

Цитата

“Сегодня, 24 января, в Печерское управление полиции с заявлением обратилась украинская певица, которая сообщила о том, что в течение длительного времени неизвестный мужчина угрожает ей убийством. Работники полиции зарегистрировали заявление в Едином учете заявлений и сообщений граждан Печерского управления полиции и по согласованию с Печерской окружной прокуратурой дознаватели начали уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины — угроза убийством. Санкция статьи предусматривает до двух лет ограничение свободы”, — говорится в сообщении.

Детали

В частности, правоохранители начали комплекс первоочередных следственно-оперативных действий, в частности изучают видеозаписи, предоставленные заявительницей и устанавливают лицо, причастное к совершению этого преступления. Продолжается досудебное расследование.

В своих сторис в соцсети Instagram певица отметила, что провела в участке несколько часов.

“Настроение лучше. Появилась надежда на справедливость”, — сообщила Огневич.

Напомним

Ранее столичная полиция открыла производство из-за угроз народному депутату от “Слуги Народа” Василию Вирастюку.

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