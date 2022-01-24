Співачці Златі Огнєвич невідомий чоловік погрожував вбивством – поліція відкрила справу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Українська співачка Злата Огнєвич звернулася до поліції із заявою про погрози її вбити від невідомого чоловіка. Про це повідомили у поліції Києва, передає УНН.
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“Сьогодні, 24 січня, до Печерського управління поліції із заявою звернулась українська співачка, яка повідомила про те, що протягом тривалого часу невідомий чоловік погрожує їй вбивством. Працівники поліції зареєстрували заяву у Єдиному обліку заяв та повідомлень громадян Печерського управління поліції та за погодженням із Печерською окружною прокуратурою дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України — погроза вбивством. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зокрема, правоохоронці розпочали комплекс першочергових слідчо-оперативних дій, зокрема вивчають відеозаписи, надані заявницею та встановлюють особу, причетну до скоєння цього злочину. Триває досудове розслідування.
У своїх сторіс у соцмережі Instagram співачка зазначила, що провела у відділку декілька годин.
“Настрій кращий. З’явилася надія на справедливість”, — повідомила Огнєвич.
Нагадаємо
Раніше, столична поліція відкрила провадження через погрози народному депутату від “Слуги Народу” Василю Вірастюку.