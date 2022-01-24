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Співачці Златі Огнєвич невідомий чоловік погрожував вбивством – поліція відкрила справу

Співачці Златі Огнєвич невідомий чоловік погрожував вбивством – поліція відкрила справу

Київ • УНН

 • 18305 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Українська співачка Злата Огнєвич звернулася до поліції із заявою про погрози її вбити від невідомого чоловіка. Про це повідомили у поліції Києва, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні, 24 січня, до Печерського управління поліції із заявою звернулась українська співачка, яка повідомила про те, що протягом тривалого часу невідомий чоловік погрожує їй вбивством. Працівники поліції зареєстрували заяву у Єдиному обліку заяв та повідомлень громадян Печерського управління поліції та за погодженням із Печерською окружною прокуратурою дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України — погроза вбивством. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зокрема, правоохоронці розпочали комплекс першочергових слідчо-оперативних дій, зокрема вивчають відеозаписи, надані заявницею та встановлюють особу, причетну до скоєння цього злочину. Триває досудове розслідування.

У своїх сторіс у соцмережі Instagram співачка зазначила, що провела у відділку декілька годин.

“Настрій кращий. З’явилася надія на справедливість”, — повідомила Огнєвич.

Нагадаємо

Раніше, столична поліція відкрила провадження через погрози народному депутату від “Слуги Народу” Василю Вірастюку.

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