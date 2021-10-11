Нардепу Вірастюку погрожували вбивством. Поліція відкрила справу і повідомила деталі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Столична поліція відкрила провадження через погрози народному депутату від “Слуги Народу” Василю Вірастюку. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

Як стало відомо УНН з власних джерел, погрожували Василю Вірастюку.

Цитата

“Сьогодні до поліції Києва надійшла інформація про те, що народному депутату України надійшов телефонний дзвінок із погрозами. Правоохоронці зареєстрували подію та негайно розпочали пошуки зловмисника”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у ході проведення оперативно-пошукових заходів поліцейські встановили, що порушник знаходиться у місті Миколаїв. Тож цю інформацію столичні правоохоронці передали колегам із Миколаївщини, які доставили його для надання пояснень до відділу поліції.

Зловмисником виявився уродженець Миколаївщини, 2002 року народження. Наразі поліцейські з’ясовують мотиви та обставини цього вчинку.

“Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України — погроза вбивством. Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру. Йому загрожує обмеження волі до двох років. Тривають слідчі дії”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

У червні цього року новообраний народний депутат від “Слуги Народу” Василь Вірастюк, обраний ще у березні на скандальних довиборах на 87-му окрузі на Прикарпатті, у вівторок, 15 червня, склав присягу у стінах Верховної Ради України.

Нагадаємо, Івано-Франківський міський суд засудив чоловіка до трьох років та одного місяця позбавлення волі за погрозу вбити Президента України Володимира Зеленського.

З 2019 року до вересня цього року до Служби безпеки України надійшло 22 повідомлення з погрозами насильницького характеру на адресу Президента України.

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