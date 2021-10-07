Хотів, щоб президенту виділили більше охорони: чоловіка засудили до трьох років тюрми за погрозу вбити Зеленського

Цитата

“На підставі ч. 1 ст. 71 КК України до призначеного покарання частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Івано-Франківського міського суду від 27.08.2020, призначивши остаточне покарання за сукупністю вироків — позбавлення волі на строк три роки один місяць. До набрання вироком законної сили запобіжний захід — тримання під вартою (чоловіка — ред.) залишити без змін”, — йдеться в рішенні суду.

Деталі

Так, чоловік скористався телефоном своєї матері та відправив лист на електронну пошту СБУ.

У судовому засіданні він заявив, що не готував ніякого замаху, а діяв для перевірки стану готовності правоохоронних органів для забезпечення захисту Зеленського. Вважав за необхідне залучити ще більше осіб для охорони Президента. На його думку треба щось змінити в країні, а тому надсилав численні листи в органи державної влади та міжнародні організації, висловлюючи свою політичну позицію. Також він зауважив, що залякати когось чи погрожувати наміру не мав.

Раніше чоловік лікувався від наркотичної залежності, проте психічно він здоровий.

У суді зачитали ллист підозрюваного, в якому говорилось про те, що він готує замах на Зеленського.

“Я готую замах на президента України в Гуті. Тому діяти ви змушені протягом 294 днів по обіді. Це обов’язок слідчого чи прокурора. На мою думку ГУНП в Ів.-Фр., СБУ в ІВ-Фр., місцева прокуратура та місцевий суд починають або вже зрозуміли що відбувається. Або ви або вас.)))) Не полінуйтесь радитись з очільниками цих відомств. Пригадайте слова ОСОБА_5 (ВМС) про досягнення матриці по приїзді зі сполучених штатів. Дежавю. Всі дивились фільм „Матриця“. Все відбувається трішки в іншому форматі, але не помічати очевидного працюючи в таких структурах — це ганебно, як мінімум. Це нагадує футбол головою держави. Відповідальність — це засіб тиску. Сприймайте нас, як 12 гравця — вболівальники, ультрас. Увага! Запитання: Кому ще я відправив це повідомлення?” — написав підозрюваний на пошту СБУ.

Доповнення

У Службу безпеки України зателефонував анонім і повідомив про замах на перших осіб держави. ЗМІ відзначали — йдеться про Зеленського.

Нагадаємо

З 2019 року до вересня цього року до Служби безпеки України надійшло 22 повідомлення з погрозами насильницького характеру на адресу Президента України.