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Хотел, чтобы президенту выделили больше охраны: мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за угрозу убить Зеленского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 октября. УНН. Ивано-Франковский городской суд приговорил мужчину к трем годам и одному месяцу лишения свободы за угрозу убить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда.

Цитата

"На основании ч. 1 ст. 71 УК Украины к назначенному наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Ивано-Франковского городского суда от 27.08.2020, назначив окончательное наказание по совокупности приговоров - лишение свободы на срок три года один месяц. До вступления приговора в законную силу меру пресечения - содержание под стражей (мужчины - ред.) оставить без изменений", - говорится в решении суда.

Детали

Так, человек воспользовался телефоном своей матери и отправил письмо на электронную почту СБУ.

В судебном заседании он заявил, что не готовил никакого покушения, а действовал для проверки состояния готовности правоохранительных органов для обеспечения защиты Зеленского. Считал необходимым привлечь еще больше лиц для охраны Президента. По его мнению нужно что-то изменить в стране, а потому посылал многочисленные письма в органы государственной власти и международные организации, выражая свою политическую позицию. Также он отметил, что запугать кого-то или угрожать не собирался.

Ранее мужчина лечился от наркотической зависимости, однако психически он здоров.

В суде зачитали письмо подозреваемого, в котором говорилось о том, что он готовит покушение на Зеленского.

"Я готовлю покушение на президента Украины в Гуте. Поэтому действовать вы вынуждены в течение 294 дней после обеда. Это обязанность следователя или прокурора. По моему мнению ГУНП в И.-Фр., СБУ в ИС-Фр., местная прокуратура и местный суд начинают или уже поняли что происходит. Или вы или вас.)))) Не поленитесь советоваться с руководителями этих ведомств. Вспомните слова ЛИЦА_5 (ВМС) о достижении матрицы по приезде из Соединенных Штатов. Дежавю. Все смотрели фильм "Матрица". Все происходит немного в другом формате, но не замечать очевидного работая в таких структурах - это позорно, как минимум. Это напоминает футбол главой государства. Ответственность - это средство давления. Воспринимайте нас, как 12 игрока - болельщики, ультрас. Внимание! Вопрос: Кому еще я отправил это сообщение?" - написал подозреваемый на почту СБУ.

Дополнение

В Службу безопасности Украины позвонил аноним и сообщил о покушении на первых лиц государства. СМИ отмечали - речь идет о Зеленском.

Напомним

С 2019 года до сентября этого года в Службу безопасности Украины поступило 22 сообщения с угрозами насильственного характера в адрес Президента Украины.

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