У СБУ надійшло повідомлення з погрозами щодо замаху на перших осіб держави. ЗМІ відзначають - мова про Зеленського

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Службу безпеки України зателефонував анонім і повідомив замах на перших осіб держави. Про це в коментарі УНН повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Цитата

“На гарячу лінію СБУ надійшло повідомлення із погрозами щодо перших осіб держави. Співробітники Служби оперативно відреагували и відпрацювали даний дзвінок. Зловмисником виявився чоловік без постійного місця проживання, с ознаками психічних розладів. Наразі триває перевірка и вживаються необхідні заходи”, — повідомив Дехтяренко.

У той же час, в СБУ не підтвердили, але й не спростували, що погрози були на адресу президента України Володимира Зеленського.

Деталі

5 вересня ЗМІ почали поширювати інформацію, що СБУ зателефонував анонім і повідомив про плановане вбивство президента Володимира Зеленського та збройну атаку на будівлю Верховної Ради.

Як повідомляли ЗМІ, той хто телефонував, представився Георгієвим Володимиром Олександровичем. Коли йому передзвонили з СБУ, трубку підняла жінка, працівниця Києво-Печерської лаври і розповіла, що позичила телефон.

Доповнення

До слова, в лютому цього року в Кривому Розі 59-річний непрацюючий місцевий житель погрожував підірвати квартиру батьків Президента України Володимира Зеленського.

Пенсіонер погрожував підірвати квартиру через маленький розмір пенсії.

Чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки.

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