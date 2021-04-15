У Кривому Розі засудили пенсіонера, який погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського

Цитата:

"Затвердити угоду про визнання винуватості від 23.03.2021 року у даному кримінальному провадженні між обвинуваченим та прокурором Ганським В.В. Визнати (пенсіонера - ред.) винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.259 КК України та призначити визначене угодою покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки", - йдеться в ухвалі суду.

Деталі

Також суд ухвалив на підставі ст.75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком у 2 (два) роки, якщо він протягом вказаного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

Окрім того, суд вирішив стягнути з засудженого на користь держави судові витрати, пов'язані з залученням експерта для проведення судових експертиз у сумі 3922 грн. 80 коп.

Що було раніше

В лютому цього року в Кривому Розі 59-річний непрацюючий місцевий житель погрожував підірвати квартиру батьків Президента України Володимира Зеленського.

Пенсіонер погрожував підірвати квартиру через маленький розмір пенсії.

Доповнення

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що в Україні майже 60% пенсіонерів отримують пенсію до трьох тисяч гривень.

Пенсійний фонд вже з початку цього року "дотаційний". Як дослідили аналітики, ПФУ вже у січні недорахувався надходжень від ЄСВ, тому був змушений знову брати позички в Держказначейства для фінансування незапланованого дефіциту, і більше, аніж може повернути. Так, у першому місяці року ПФ не повернув Держказначейству 3 млрд грн позики.

Фінансова самодостатність Пенсійного фонду в 2021 році, вказують аналітики, залежатиме від якості його бюджету. Та від того, коли буде ухвалено рішення про чергову індексацію пенсій у 2021 році. Чим раніше відбудеться індексація, тим більшими, як зауважується, будуть ризики зростання “діри” в бюджеті Фонду.

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду 17 лютого. З держбюджету до ПФУ передбачено спрямування 195,3 млрд грн.

До слова, у проекті бюджету на 2020 рік уряд планував витратити на покриття дефіциту Пенсійного фонду і виплату пенсій менше - 172,57 мільярда гривень. Однак, у 2020 році на тлі початку пандемії до бюджету вносилися зміни, і ці видатки сягнули 202,28 млрд грн.

І навіть при таких цифрах дефіцит Пенсійного фонду торік сягнув 13 млрд грн.



