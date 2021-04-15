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В Кривом Роге осудили пенсионера, который угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского

В Кривом Роге осудили пенсионера, который угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского

Киев  •  УНН

 • 24962 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Дзержинский районный суд Кривого Рога Днепропетровской области приговорил мужчину, который угрожал взорвать квартиру родителей Президента Украины Владимира Зеленского к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление суда.

Цитата:

"Утвердить соглашение о признании виновности от 23.03.2021 года в данном уголовном производстве между обвиняемым и прокурором Ганским В.В. Признать (пенсионера - ред.) виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 УК Украины и назначить определенное соглашением наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года", - говорится в постановлении суда.

Детали

Также суд принял на основании ст.75 УК Украины освободить осужденного от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком в 2 (два) года, если он в течение указанного испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

Кроме того, суд решил взыскать с осужденного в пользу государства судебные издержки, связанные с привлечением эксперта для проведения судебных экспертиз в сумме 3922 грн. 80 коп.

Что было раньше

В феврале этого года в Кривом Роге 59-летний неработающий местный житель угрожал взорвать квартиру родителей Президента Украины Владимира Зеленского.

Пенсионер угрожал взорвать квартиру из-за маленького размера пенсии.

Дополнение

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в Украине почти 60% пенсионеров получают пенсию до трех тысяч гривен.

Пенсионный фонд уже с начала этого года "дотационный". Как исследовали аналитики, ПФУ уже в январе недосчитался поступлений от ЕСВ, поэтому был вынужден снова брать ссуды у Госказначейства для финансирования незапланированного дефицита, и больше, чем может вернуть. Так, в первом месяце года ПФ не вернул Госказначейству 3 млрд грн ссуды.

Финансовая самодостаточность Пенсионного фонда в 2021 году, указывают аналитики, будет зависеть от качества его бюджета. И от того, когда будет принято решение об очередной индексации пенсий в 2021 году. Чем раньше произойдет индексация, тем больше, как отмечается, будут риски роста "дыры" в бюджете Фонда.

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда 17 февраля. Из госбюджета в ПФУ предусмотрено направление 195,3 млрд грн.

К слову, в проекте бюджета на 2020 год правительство планировало потратить на покрытие дефицита Пенсионного фонда и выплату пенсий меньше - 172,57 миллиарда гривен. Однако, в 2020 году на фоне начала пандемии в бюджет вносились изменения, и эти расходы составили 202,28 млрд грн.

И даже при таких цифрах дефицит Пенсионного фонда в прошлом году достиг 13 млрд грн.

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