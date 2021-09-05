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В СБУ поступило сообщение с угрозами о покушении на первых лиц государства. СМИ отмечают - речь о Зеленском

Киев  •  УНН

 • 30595 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Службу безопасности Украины позвонил аноним и сообщил покушении на первых лиц государства. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Цитата

"На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в отношении первых лиц государства. Сотрудники Службы оперативно отреагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался мужчина без определенного места жительства, с признаками психических расстройств. Сейчас проводится проверка и принимаются необходимые меры", - сообщил Дехтяренко.

В то же время, в СБУ не подтвердили, но и не опровергли, что угрозы были в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Детали

5 сентября СМИ начали распространять информацию, что СБУ позвонил аноним и сообщил о планируемом убийстве президента Владимира Зеленского и вооруженной атаке на здание Верховной Рады.

Как сообщали СМИ, тот, кто звонил, представился Георгиевым Владимиром Александровичем. Когда ему перезвонили из СБУ, трубку подняла женщина, работница Киево-Печерской лавры и рассказала, что одолжила телефон.

Дополнение

К слову, в феврале этого года в Кривом Роге 59-летний неработающий местный житель угрожал взорвать квартиру родителей Президента Украины Владимира Зеленского.

Пенсионер угрожал взорвать квартиру из-за маленького размера пенсии.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года.

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