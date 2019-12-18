Спиртовую отрасль отдали на откуп олигархам, о конкуренции можно забыть - эксперт

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Отечественная спиртовая отрасль - лакомый кусок для украинских олигархов и крупных водочных бизнесменов. Последние и пролоббировали принятие закона о продаже активов ГП "Укрспирт" и уже договорились о том, кто и какой завод госпредприятия приобретет. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономист Олег Соскин.

"Есть структура, мощная, которая имеет финансово обоснованную задачу захватить ликвидные отрасли Украины. Не отдельные предприятия, а целые отрасли. Одна из них - это выработка спирта: основа изготовления алкогольных напитков. Эта группа, через Зеленского, и протянула принятие соответствующего законопроекта в ВР. Они создали некий консорциум и действуют против интересов Украины.

Теперь закон принят, государственная монополия ликвидирована, а мораторий на строительство новых заводов намеренно введен до 1 июля 2021 года. Для того, чтобы кроме этой группы никто другой не смог и не успел купить активы "Укрспирта", - говорит эксперт.

В итоге, вместо государственной монополии на производство спирта в Украине появится частная, продолжил экономист.

"Забудьте о защите мелких игроков рынка, с их интересами никто считаться не будет. Проанализируйте закон - там ни одного предохранителя возникновению олигополии на этом рынке нет", - говорит он.

Соскин напомнил, что на этапе обсуждения "спиртового" законопроекта как сознательные нардепы, так и специалисты отрасли в один голос заявляли о необходимости финансово-экономически обосновать документ.

"Закон подписан, а экономических расчетов пока нет. Как, собственно, и плана по приватизации ГП. Это еще раз подтверждает тот факт, что украинских олигархов, которые пролоббировали принятие ЗУ, наполнение бюджета не интересовало", - считает экономист.

Как писал УНН, среди всех, кто публично комментировал "спиртовую" инициативу Зеленского в ее бесспорную защиту (кроме "Слуг народа", конечно) стали только представители крупных водочных компаний. Все остальные, в том числе эксперты, политологи и профсоюз ГП "Укрспирт", поводов для радости или хороших прогнозов в документе так и не нашли.

Отдельные же водочные бизнесмены уже заявили о намерении строить свои частные спиртовые заводы, о чем и предупреждали экономисты, прогнозируя потери поступлений в бюджет и мизерные цены на активы ГП.

Напомним, что прогноз МЭРТ по доходам от приватизации объектов "Укрспирт" резко сократился с 6-7 млрд грн до 2-3 млрд грн. Хотя и эти сниженные ожидания экономического эффекта в Украинском институте будущего называют нереалистичными и неосуществимыми.

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