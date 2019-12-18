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Спиртову галузь віддали на відкуп олігархам, про конкуренцію можна забути - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Вітчизняна спиртова галузь - ласий шматок для українських олігархів та великих горілчаних бізнесменів. Останні й пролобіювали ухвалення закону про продаж активів ДП "Укрспирт" і вже домовилися про те, хто та який завод держпідприємства придбає. Таку думку у коментарі УНН висловив економіст Олег Соскін.

"Є структура, потужна, яка має фінансово обґрунтоване завдання захопити ліквідні галузі України. Не окремі підприємства, а цілі галузі. Одна із них - це вироблення спирту: основа виготовлення горілчаних напоїв. Ця група, через Зеленського, і протягла прийняття відповідного законопроекту у ВР. Вони створили такий собі консорціум і діють проти інтересів України.

Тепер закон прийнято, державна монополія ліквідована, а мораторій на будівництво нових заводів навмисно введений до 1 липня 2021 року. Для того, щоб окрім цієї групи ніхто інший не зміг і не встиг купити активи "Укрспирту", - каже експерт.

У підсумку, замість державної монополії на виробництво спирту в Україні з'явиться приватна, продовжив економіст.

"Забудьте про захист дрібних гравців ринку, з їх інтересами ніхто рахуватися не буде. Проаналізуйте закон - там жодного запобіжника виникненню олігополії на цьому ринку немає", - каже він.

Соскін нагадав, що на етапі обговорення "спиртового" законопроекту як свідомі нардепи, так і фахівці галузі в один голос заявляли про необхідність фінансово-економічно обґрунтувати документ.

"Закон підписано, а економічних розрахунків досі немає. Як, власне, і плану по приватизації ДП. Це ще раз підтверджує той факт, що українських олігархів, які пролобіювали прийняття ЗУ, наповнення бюджету не цікавило", - вважає економіст.

Як писав УНН, серед усіх, хто публічно коментував “спиртову” ініціативу Зеленського на її беззаперечний захист (окрім “Слуг народу”, звичайно) стали лише представники великих горілчаних компаній. Усі решта, у тому числі експерти, політологи і профспілка ДП “Укрспирт”, приводів для радості чи хороших прогнозів у документі так і не знайшли.

Окремі ж горілчані бізнесмени вже заявили про наміри будувати свої приватні спиртові заводи, про що й попереджали економісти, прогнозуючи втрату надходжень до бюджету та мізерні ціни на активи ДП.

Нагадаємо, що прогноз МЕРТ стосовно доходів від приватизації об’єктів “Укрспирту” різко скоротився з 6-7 млрд грн до 2-3 млрд грн. Хоча і ці знижені очікування економічного ефекту в Українському інституті майбутнього називають нереалістичними та нездійсненними.

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