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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
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Спикер ВР выступает за совместительство должностей нардепа и министра

Спикер ВР выступает за совместительство должностей нардепа и министра

Киев  •  УНН

 • 14997 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что выступает за внесение изменений в Конституцию, которые предусматривают совмещение должностей народного депутата и министра в правительстве. Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Единственный законопроект, который есть в Верховной Раде и предусматривает изменения в Конституцию, это законопроект, который предусматривает совмещение должностей министра и народного депутата. Лично я поддерживаю эту идею ... Такая практика есть во многих европейских странах. Она позволяет легче проходить политические кризисы, она позволяет сохранить большее сотрудничество между парламентом и правительством", - сказал Парубий.

В то же время он отметил, что этот законопроект еще не прошел рассмотрения в профильном комитете, а потому не может быть вынесен в сессионный зал на голосование.

Как сообщал УНН, экс-премьер-министр Арсений Яценюк выступает за внесение в парламентских выборов 2024 изменений в Конституцию относительно расширения полномочий премьер-министра .

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