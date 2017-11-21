Спикер ВР выступает за совместительство должностей нардепа и министра

"Единственный законопроект, который есть в Верховной Раде и предусматривает изменения в Конституцию, это законопроект, который предусматривает совмещение должностей министра и народного депутата. Лично я поддерживаю эту идею ... Такая практика есть во многих европейских странах. Она позволяет легче проходить политические кризисы, она позволяет сохранить большее сотрудничество между парламентом и правительством", - сказал Парубий.

В то же время он отметил, что этот законопроект еще не прошел рассмотрения в профильном комитете, а потому не может быть вынесен в сессионный зал на голосование.

Как сообщал УНН, экс-премьер-министр Арсений Яценюк выступает за внесение в парламентских выборов 2024 изменений в Конституцию относительно расширения полномочий премьер-министра .