Спікер ВР виступає за сумісництво посад нардепа та міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що виступає за внесення змін до Конституції, які передбачають сумісництво посад народного депутата та міністра в уряді. Про це він заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві, передає кореспондент УНН.
“Єдиний законопроект, який є у Верховній Раді і передбачає зміни до Конституції, це законопроект, який передбачає сумісництво посад міністра та народного депутата. Особисто я підтримую цю ідею... Така практика є в багатьох європейських країнах. Вона дозволяє легше проходити політичні кризи, вона дозволяє зберегти більшу співпрацю між парламентом і урядом”, - сказав А.Парубій.
Водночас він зауважив, що цей законопроект, ще не пройшов розгляду в профільному комітеті, а тому не може бути винесений до сесійного залу на голосування.
Як повідомляв УНН, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк виступає за внесення до парламентських виборів 2024 року змін до Конституції щодо розширення повноважень прем'єр-міністра.