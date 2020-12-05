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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
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Спикер ВР подписал законы направленные на поддержку предпринимателей во время карантина

Спикер ВР подписал законы направленные на поддержку предпринимателей во время карантина

Киев  •  УНН

 • 22752 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал ряд законов для помощи предпринимателям во время действия карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой пресс-службу Аппарата ВР.

Главная цель законов - обеспечить социальную поддержку застрахованных лиц и отдельных групп предпринимателей.

Это законы:

"О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-Co V-2" (законопроект № 4429);

"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-Co V-2" (законопроект № 4430)

"О внесении изменений в статью 28 Закона Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "" (законопроект № 4431).

Ожидается, что благодаря этим законодательным инициативам застрахованные наемные работники, работа которых временно остановлена в результате введения ограничительных мер, получат единовременную выплату в размере 8000 гривен. В случае сокращения продолжительности рабочего времени работников предприниматели смогут получить единовременное пособие для выплаты своим сотрудникам - до 8 тыс. грн на одного человека (пропорционально сокращенной продолжительности работы).

Предприниматели, являющиеся юридическими лицами, также смогут получить компенсацию. Они имеют возможность получить возмещение расходов, понесенных на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Сумма выплаты равна средней сумме уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев. Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты единого налога на период с декабря 2020 по май 2021 года.

Кроме того, законы запрещают взыскания арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина. Вместе с тем, на момент карантина и три месяца после них продолжается действие разрешительных документов.

Добавим, что после этого законы будут переданы на подпись главе государства.

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