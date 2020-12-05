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Спікер ВР підписав закони спрямовані на підтримку підприємців під час карантину

Спікер ВР підписав закони спрямовані на підтримку підприємців під час карантину

Київ • УНН

 • 22762 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Голова парламенту Дмитро Разумков підписав низку законів для допомоги підприємцям під час дії карантинних обмежень. Про це УНН повідомляє з посиланням прес-службу Апарату ВР.

Головна мета законів — забезпечити соціальну підтримку застрахованих осіб та окремих груп підприємців.

Це закони:

“Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2” (законопроект № 4429);

“Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2” (законопроект № 4430);

“Про внесення змін до статті 28 Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік“” (законопроект № 4431).
Так, завдяки цим законодавчим ініціативам застраховані наймані працівники, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних заходів, отримають одноразову виплату у розмірі 8 тисяч гривень. У випадку скорочення тривалості робочого часу працівників підприємці зможуть отримати одноразову допомогу для виплати своїм співробітникам — до 8 тис. грн на одну особу (пропорційно скороченій тривалості роботи).

Підприємці, які є юридичними особами, також зможуть отримати компенсацію. Вони мають можливість отримати відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Сума виплати дорівнює середній сумі сплаченого ЄСВ за останні 10 місяців. Платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати єдиного податку на період з грудня 2020 року по травень 2021 року.

Крім того, закони забороняють стягнення орендної плати за договорами оренди державного і комунального майна у період дії карантину. Разом з тим, на час карантинних обмежень і три місяці після них продовжується дія дозвільних документів.

Додамо, що після цього закони будуть передані на підпис главі держави.

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