Спикер польского Сената заявил, что отношения с Украиной ослабли

"Мы должны развивать их на правде, в этом мы не можем уступать. Диалог продолжается и будет продолжаться. Мы должны переводить нашу общую правду, развитие отношений должно опираться на надежный исторический анализ, правду и взаимное доверие", - заявил Карчевский.



Карчевский также отметил, что украинская сторона не позволяет проводить эксгумации.



"Украинская сторона сейчас не позволяет проводить эксгумации, это большая проблема. Это очень важно для развития наших отношений, и, прежде всего, для достижения правды", - отметил он.



Напомним, люблинский воевода Пшемыслав Чарнек хочет, чтобы польская прокуратура изучила слова председателя Украинского общества в Люблине, которые он сказал во время памятных мероприятий, посвященных Украинской в селе Сагринь, убитых там во время акции, проведенной в 1944 году польским вооруженным подпольем.



