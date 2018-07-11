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Спікер польського Сенату заявив, що відносини з Україною ослабли

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Спікер польського Сенату Станіслав Карчевський заявив, що українсько-польські відносини ослабли. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

"Мусимо розвивати їх на правді, у цьому ми не може поступатися. Діалог триває і буде тривати. Мусимо переказувати нашу спільну правду, розвиток відносин має спиратися на надійний історичний аналіз, правду та взаємну довіру", - заявив Карчевський.

Карчевський також зазначив, що українська сторона не дозволяє проводити ексгумації.

"Українська сторона нині не дозволяє проводити ексгумації, це велика проблема. Це дуже важливо для розвитку наших відносин, і, перш за все, для досягнення правди", - відзначив він.

Нагадаємо, люблінський воєвода Пшемислав Чарнек хоче, аби польська прокуратура вивчила слова голови Українського товариства у Любліні, які він сказав під час пам’ятних заходів із вшанування українців у селі Сагринь, вбитих там під час акції, проведеної у 1944 році польським збройним підпіллям.

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