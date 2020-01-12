Спикер парламента Эстонии считает договор о границе с РФ противоречащим конституции

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113217 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117773 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116223 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 132564 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106990 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108887 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108757 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131975 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130727 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Спикер парламента Эстонии считает договор о границе с РФ противоречащим конституции

Спикер парламента Эстонии считает договор о границе с РФ противоречащим конституции

Киев  •  УНН

 • 14337 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Хенн Пиллуаас назвал пограничный договор между Эстонией и РФ противоречащим конституции. Такое мнение он высказал в статье, опубликованной в газете Eesti Paevaleht, пишет УНН.

“Конституция гласит, что эстонско-российская граница установлена Тартуским мирным договором, наше воздушное пространство и территория едины и неделимы и государство не заключает внешние договоры, противоречащие конституции, — написал он. — К сожалению, есть политики, которые игнорируют конституцию, попирают интересы Эстонии и в качестве единственно верной политики и дипломатии признают угодничество перед Россией”.

Ранее на этой неделе премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступил за ратификацию пограничного договора с Россией, но выразил мнение, что в ближайшее время она вряд ли возможна.

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил 16 декабря, что ратификация пограничного договора между РФ и Эстонией возможна “в обозримом будущем”.

Отметим, ща ранее, спикер парламента Эстонии заявил, что с РФ до сих пор имеет силу Тартуский договор 1920 года.

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