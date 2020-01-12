Спікер парламенту Естонії вважає договір про кордон з РФ таким, що суперечить конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Спікер Рійгікогу (парламенту Естонії) Хенн Пиллуаас назвав прикордонний договір між Естонією і РФ таким, що суперечить конституції. Таку думку він висловив в статті, опублікованій в газеті Eesti Paevaleht, пише УНН.
“Конституція говорить, що естонсько-російський кордон встановлений Тартуським мирним договором, наш повітряний простір і територія єдині і неподільні і держава не укладає зовнішні договори, що суперечать конституції, — написав він. — На жаль, є політики, які ігнорують Конституцію, топчуть інтереси Естонії і як єдино вірну політику і дипломатію визнають запопадливість перед Росією”.
Раніше на цьому тижні прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас виступив за ратифікацію прикордонного договору з Росією, але висловив думку, що найближчим часом вона навряд чи можлива.
Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив 16 грудня, що ратифікація прикордонного договору між РФ і Естонією можлива “в найближчому майбутньому”.
Зазначимо, ща раніше, спікер парламенту Естонії заявив, що з РФ досі має силу Тартуський договір 1920 року.