Spiegel: немецкое правительство может выделить Украине 19 танков Leopard 2А5

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19308 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 72927 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 116409 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 116042 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 265190 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132890 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121577 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371736 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83651 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136405 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
75%
Популярные новости

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111286 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76899 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16340 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 12326 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 12885 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 265189 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292941 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371735 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347268 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394618 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76913 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111299 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130658 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170365 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79583 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Spiegel: немецкое правительство может выделить Украине 19 танков Leopard 2А5

Киев • УНН

 • 1476119 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Немецкий журнал Spiegel написал в субботу, ссылаясь на источники в правительстве Германии, что министерство обороны страны еще несколько месяцев назад составило список всех имеющихся в его распоряжении танков Leopard разных моделей. Также в этом списке обозначены танки, которые могли бы быть поставлены Украине, передает УНН.

Spiegel: немецкое правительство может выделить Украине 19 танков Leopard 2А5

Детали

Ссылаясь на полученный журналистами документ, издание сообщает, что в распоряжении бундесвера есть 212 функционирующих "Леопардов" разных моделей. Еще около ста танков, по состоянию на начало лета 2022 года, находились в ремонте.

В минобороны ФРГ, по данным Spiegel, считают, что для отправки в Украину больше всего подходят 19 танков Leopard-2A5, которые сейчас используются для обучения солдат, изображая условного противника во время маневров.

Однако в Spiegel уточняют, что речь идет только о "Леопардах", находящихся в Германии. Вместе с этой поставкой в Украину могут отправиться "Леопарды", стоящие на вооружении других стран, например Польши. Одобрив поставку Украине "Леопардов", Берлин формально даст зеленый свет своим европейским партнерам, которые давно говорят, что хотят и готовы поставлять "Леопарды" Киеву.

Существование списка газета интерпретирует как фактор давления на канцлера Олафа Шольца, который, несмотря на растущее раздражение среди союзников, пока не дал согласия на поставку танков в Украину.

Это косвенно подтверждает информация издания Business Insider, сообщившего (тоже со ссылкой на анонимные источники) что против инвентаризации "Леопардов" выступала прежняя министр обороны, Кристине Ламбрехт.

Источники издания говорят, что Ламбрехт, подавшая в отставку в минувший понедельник 16 января на фоне серии скандалов и резкой критики в ее адрес из-за неспособности модернизировать германские вооруженные силы, отдала прямое распоряжение не проводить инвентаризацию танков именно потому, что посчитала, что ее проведение окажет излишнее давление на Шольца и может быть истолковано как готовность Германии дать танки Украине.

Напомним

Украинские танкисты начнут обучение для управления танками Leopard 2, вокруг поставок которых Украине в последние несколько дней развернулись международные споры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,069.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.10
Ethereum
$1,474.25