Spiegel: немецкое правительство может выделить Украине 19 танков Leopard 2А5

Детали

Ссылаясь на полученный журналистами документ, издание сообщает, что в распоряжении бундесвера есть 212 функционирующих "Леопардов" разных моделей. Еще около ста танков, по состоянию на начало лета 2022 года, находились в ремонте.

В минобороны ФРГ, по данным Spiegel, считают, что для отправки в Украину больше всего подходят 19 танков Leopard-2A5, которые сейчас используются для обучения солдат, изображая условного противника во время маневров.

Однако в Spiegel уточняют, что речь идет только о "Леопардах", находящихся в Германии. Вместе с этой поставкой в Украину могут отправиться "Леопарды", стоящие на вооружении других стран, например Польши. Одобрив поставку Украине "Леопардов", Берлин формально даст зеленый свет своим европейским партнерам, которые давно говорят, что хотят и готовы поставлять "Леопарды" Киеву.

Существование списка газета интерпретирует как фактор давления на канцлера Олафа Шольца, который, несмотря на растущее раздражение среди союзников, пока не дал согласия на поставку танков в Украину.

Это косвенно подтверждает информация издания Business Insider, сообщившего (тоже со ссылкой на анонимные источники) что против инвентаризации "Леопардов" выступала прежняя министр обороны, Кристине Ламбрехт.

Источники издания говорят, что Ламбрехт, подавшая в отставку в минувший понедельник 16 января на фоне серии скандалов и резкой критики в ее адрес из-за неспособности модернизировать германские вооруженные силы, отдала прямое распоряжение не проводить инвентаризацию танков именно потому, что посчитала, что ее проведение окажет излишнее давление на Шольца и может быть истолковано как готовность Германии дать танки Украине.

Напомним

Украинские танкисты начнут обучение для управления танками Leopard 2, вокруг поставок которых Украине в последние несколько дней развернулись международные споры.