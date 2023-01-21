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Spiegel: німецький уряд може виділити Україні 19 танків Leopard 2А5

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Німецький журнал Spiegel написав у суботу, посилаючись на джерела в уряді Німеччини, що міністерство оборони країни ще кілька місяців тому склало список усіх наявних у його розпорядженні танків Leopard різних моделей. Також у цьому списку позначені танки, які могли б бути поставлені Україні, передає УНН.

Spiegel: німецький уряд може виділити Україні 19 танків Leopard 2А5

Деталі

Посилаючись на отриманий журналістами документ, видання повідомляє, що в розпорядженні бундесверу є 212 функціонуючих "Леопардів" різних моделей. Ще близько ста танків, станом на початок літа 2022 року, перебували в ремонті.

У міноборони ФРН, за даними Spiegel, вважають, що для відправки в Україну найбільше підходять 19 танків Leopard-2A5, які наразі використовують для навчання солдатів, зображуючи умовного противника під час маневрів.

Однак у Spiegel уточнюють, що йдеться тільки про "Леопарди", які перебувають у Німеччині. Разом із цією поставкою в Україну можуть відправитися "Леопарди", що стоять на озброєнні інших країн, наприклад Польщі. Схваливши поставку Україні "Леопардів", Берлін формально дасть зелене світло своїм європейським партнерам, які давно кажуть, що хочуть і готові поставляти "Леопарди" Києву.

Існування списку газета інтерпретує як фактор тиску на канцлера Олафа Шольца, який, незважаючи на зростаюче роздратування серед союзників, поки що не дав згоди на постачання танків в Україну.

Це побічно підтверджує інформація видання Business Insider, яке повідомило (теж із посиланням на анонімні джерела), що проти інвентаризації "Леопардів" виступала колишня міністерка оборони, Крістіне Ламбрехт.

Джерела видання кажуть, що Ламбрехт, яка подала у відставку минулого понеділка, 16 січня, на тлі серії скандалів і різкої критики на її адресу через нездатність модернізувати німецькі збройні сили, віддала пряме розпорядження не проводити інвентаризацію танків саме тому, що вважала, що її проведення чинитиме надмірний тиск на Шольца і може бути витлумачено як готовність Німеччини дати танки Україні.

Нагадаємо

Українські танкісти почнуть навчання для управління танками Leopard 2, навколо поставок яких Україні в останні кілька днів розгорнулися міжнародні суперечки.

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