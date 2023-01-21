Українські танкісти невдовзі розпочнуть навчання на танках Leopard та Challenger
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Українські танкісти розпочнуть навчання для управління танками Leopard 2, навколо поставок яких Україні в останні кілька днів розгорнулися міжнародні суперечки. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
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Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, Києву все ж таки вдалося домовитися про навчання танкістів, хоч домовленості про постачання німецьких Leopard 2, як і раніше, немає.
Де саме українські танкісти освоюватимуть “Леопарди”, Резніков не уточнив. Подібні танки перебувають на озброєнні багатьох європейських країн.
Він також підкреслив, що крапку в історії з постачанням танків Leopard 2 ставити зарано, і пообіцяв продовження діалогу з партнерами щодо постачання цієї техніки.
Посол України в Лондоні Вадим Пристайко, зі свого боку, повідомив, що в Британії найближчим часом розпочнеться процес навчання українських військових новій техніці, яку Сполучене Королівство обіцяло Україні.
“Уже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, найближчим часом приїдуть і танкісти”, — повідомив український посол.
Британія раніше офіційно заявила про постачання в Україну танків Challenger 2.
Нагадаємо
Вадим Пристайко також уточнив, що в Британії навчання вже пройшли 10 тисяч піхотинців, ще 20 тисяч проходять навчання з початку січня. Курс навчання триває близько п’яти тижнів.