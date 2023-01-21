Украинские танкисты вскоре начнут обучение на танках Leopard и Challenger

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Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников Киеву все же удалось договориться об обучении танкистов, хоть договоренности о поставке немецких Leopard 2 по-прежнему нет

Где именно украинские танкисты будут осваивать "Леопарды", Резников не уточнил. Подобные танки состоят на вооружении многих европейских стран.

Он также подчеркнул, что точку в истории с поставкой танков Leopard 2 ставить рано, и пообещал продолжение диалога с партнерами по поставкам этой техники.

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в свою очередь сообщил, что в Британии в ближайшее время начнется процесс обучения украинских военных новой технике, обещанной Соединенным Королевством Украине.

"Уже тренируются экипажи тяжелых артиллерийских систем, в ближайшее время приедут и танкисты", - сообщил украинский посол.

Британия ранее официально заявила о поставках в Украину танков Challenger 2.

Напомним

Вадим Пристайко также уточнил, что в Британии обучение уже прошли 10 тысяч пехотинцев, еще 20 тысяч проходят обучение с начала января. Курс обучения длится около пяти недель.