Украинские танкисты вскоре начнут обучение на танках Leopard и Challenger
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Украинские танкисты начнут обучение для управления танками Leopard 2, вокруг поставок которых Украине в последние несколько дней развернулись международные споры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников Киеву все же удалось договориться об обучении танкистов, хоть договоренности о поставке немецких Leopard 2 по-прежнему нет
Где именно украинские танкисты будут осваивать "Леопарды", Резников не уточнил. Подобные танки состоят на вооружении многих европейских стран.
Он также подчеркнул, что точку в истории с поставкой танков Leopard 2 ставить рано, и пообещал продолжение диалога с партнерами по поставкам этой техники.
Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в свою очередь сообщил, что в Британии в ближайшее время начнется процесс обучения украинских военных новой технике, обещанной Соединенным Королевством Украине.
"Уже тренируются экипажи тяжелых артиллерийских систем, в ближайшее время приедут и танкисты", - сообщил украинский посол.
Британия ранее официально заявила о поставках в Украину танков Challenger 2.
Напомним
Вадим Пристайко также уточнил, что в Британии обучение уже прошли 10 тысяч пехотинцев, еще 20 тысяч проходят обучение с начала января. Курс обучения длится около пяти недель.