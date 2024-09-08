Спецуполномоченный польского правительства прибыл во Львов. Завтра доложит Туску о последствиях попаданий российских ракет

Правительство Польши уже в ближайшее время примет решение относительно своего участия в восстановлении уничтоженных во Львове зданий, которые являются историческим наследием. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.

По словам Садового, специальный уполномоченный польского правительства по вопросам восстановления Украины Павел Коваль сегодня во Львове.

"Мы показали ему последствия попаданий российских ракет. Павел собирает всю информацию и уже завтра доложит премьер-министру Туску о своем визите", - сообщил мэр Львова.

Польща готова допомогти відбудувати Львів після ракетного удару рф - Туск

Напомним

В результате атаки рф на Львов 4 сентября пострадало 66 человек, из них 10 детей.