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Спецуповноважений польського уряду прибув до Львова. Завтра доповість Туску про наслідки влучань російських ракет

Спецуповноважений польського уряду прибув до Львова. Завтра доповість Туску про наслідки влучань російських ракет

Київ • УНН

 • 26861 перегляди

Уряд Польщі планує прийняти рішення щодо участі у відновленні зруйнованих історичних будівель Львова. Спеціальний уповноважений польського уряду відвідав місто для оцінки наслідків ракетного удару.

Уряд Польщі вже найближчим часом прийме рішення щодо своєї участі у відновленні знищених у Львові будівель, які є історичною спадщиною. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.

За словами Садового, спеціальний уповноважений польського уряду з питань відновлення України Павел Коваль сьогодні у Львові.

"Ми показали йому наслідки влучань російських ракет. Павел збирає всю інформацію і вже завтра доповість прем’єр-міністру Туску про свій візит", - повідлмив мер Львова.

Польща готова допомогти відбудувати Львів після ракетного удару рф - Туск 04.09.24, 15:07 • 26765 переглядiв

Нагадаємо

Внаслідок атаки рф на Львів 4 вересня постраждало 66 осіб, з них 10 дітей. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна

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