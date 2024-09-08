Спецуповноважений польського уряду прибув до Львова. Завтра доповість Туску про наслідки влучань російських ракет
Київ • УНН
Уряд Польщі планує прийняти рішення щодо участі у відновленні зруйнованих історичних будівель Львова. Спеціальний уповноважений польського уряду відвідав місто для оцінки наслідків ракетного удару.
Уряд Польщі вже найближчим часом прийме рішення щодо своєї участі у відновленні знищених у Львові будівель, які є історичною спадщиною. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.
За словами Садового, спеціальний уповноважений польського уряду з питань відновлення України Павел Коваль сьогодні у Львові.
"Ми показали йому наслідки влучань російських ракет. Павел збирає всю інформацію і вже завтра доповість прем’єр-міністру Туску про свій візит", - повідлмив мер Львова.
Польща готова допомогти відбудувати Львів після ракетного удару рф - Туск 04.09.24, 15:07 • 26765 переглядiв
Нагадаємо
Внаслідок атаки рф на Львів 4 вересня постраждало 66 осіб, з них 10 дітей.