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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83244 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 101949 просмотра

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4 марта, 13:25 • 107397 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127390 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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4 марта, 09:55 • 102099 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104050 просмотра

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Спецтрибунал ООН признал члена "Хезболлы" причастным к убийству премьера Ливана

Спецтрибунал ООН признал члена "Хезболлы" причастным к убийству премьера Ливана

Киев  •  УНН

 • 9474 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Через 15 лет после убийства ливанского премьер-министра Рафика Харири специальный трибунал ООН по Ливану признал виновным в этом преступлении только одного из четырех обвиняемых. Доказательство причастности других трех ливанцев не является абсолютно убедительными, объявили судьи во вторник, 18 августа, в Лейдсендаме под Гаагой, передает УНН со ссылкой на DW.

Так, суд признал доказанным, что гражданин Ливана Салим Джамиль Айаш виновен, в частности, в убийстве. Решение о его наказании будет принято позже.

Все четверо обвиняемых являются членами просирийской радикальной группировки “Хезболлах”.

“Однако судьи не увидели прямых доказательств того, что к покушению причастно руководство этой военизированной организации или Сирии”, — пишет агентство.

Отмечается, что, по мнению суда, в ходе процесса были представлены почти все исключительно косвенные доказательства.

Четырем членам шиитской группировки “Хезболлах” было заочно предъявлено обвинение в участии в нападении на Харири, который исповедовал ислам суннитского толка. Во время нападения в феврале 2005 года, в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля на Бейрутской набережной погибли 23 человека и более 100 получили ранения.

Следствие пришло к выводу, что покушение было совершено в результате масштабного заговора сирийских и просирийских сил в Ливане. Спецтрибунал по Ливану был создан для расследования убийства Харири в 2009 году, обвинение было предъявлено в 2011 году.

Тогда же лидер “Хезболлы” Хассан Насралла отверг обвинения в адрес четырех членов движения, которых подозревали в соучастии в убийстве Рафика Харири.

В 2013 году Евросоюз признал военизированное крыло “Хазболлах” террористической организацией.

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