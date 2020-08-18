Спецтрибунал ООН признал члена "Хезболлы" причастным к убийству премьера Ливана
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Через 15 лет после убийства ливанского премьер-министра Рафика Харири специальный трибунал ООН по Ливану признал виновным в этом преступлении только одного из четырех обвиняемых. Доказательство причастности других трех ливанцев не является абсолютно убедительными, объявили судьи во вторник, 18 августа, в Лейдсендаме под Гаагой, передает УНН со ссылкой на DW.
Так, суд признал доказанным, что гражданин Ливана Салим Джамиль Айаш виновен, в частности, в убийстве. Решение о его наказании будет принято позже.
Все четверо обвиняемых являются членами просирийской радикальной группировки “Хезболлах”.
“Однако судьи не увидели прямых доказательств того, что к покушению причастно руководство этой военизированной организации или Сирии”, — пишет агентство.
Отмечается, что, по мнению суда, в ходе процесса были представлены почти все исключительно косвенные доказательства.
Четырем членам шиитской группировки “Хезболлах” было заочно предъявлено обвинение в участии в нападении на Харири, который исповедовал ислам суннитского толка. Во время нападения в феврале 2005 года, в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля на Бейрутской набережной погибли 23 человека и более 100 получили ранения.
Следствие пришло к выводу, что покушение было совершено в результате масштабного заговора сирийских и просирийских сил в Ливане. Спецтрибунал по Ливану был создан для расследования убийства Харири в 2009 году, обвинение было предъявлено в 2011 году.
Тогда же лидер “Хезболлы” Хассан Насралла отверг обвинения в адрес четырех членов движения, которых подозревали в соучастии в убийстве Рафика Харири.
В 2013 году Евросоюз признал военизированное крыло “Хазболлах” террористической организацией.