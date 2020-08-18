Спецтрибунал ООН визнав члена “Хезболли” причетним до вбивства прем’єра Лівану
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Через 15 років після вбивства ліванського прем’єр-міністра Рафіка Харірі спеціальний трибунал ООН щодо Лівану визнав винним у цьому злочині тільки одного з чотирьох обвинувачених. Докази причетності інших трьох ліванців не є абсолютно переконливими, оголосили судді у вівторок, 18 серпня, в Лейдсендаме під Гаагою, передає УНН з посиланням на DW.
Так, суд визнав доведеним, що громадянин Лівану Салім Джаміль Айаш винен, зокрема, у вбивстві. Рішення про його покарання буде прийнято пізніше.
Всі четверо обвинувачених є членами просірійського радикального угруповання “Хезболлах”.
“Однак судді не побачили прямих доказів того, що до замаху причетне керівництво цієї воєнізованої організації або Сирії”, — пише агентство.
Відзначається що, на думку суду, в ході процесу були представлені майже всі виключно непрямі докази.
Чотирьом членам шиїтського угруповання “Хезболлах” було заочно пред’явлено звинувачення в участі в нападі на Харірі, який сповідав іслам суннітського толку. Під час нападу у лютому 2005 року, в результаті вибуху начиненого вибухівкою автомобіля на бейрутській набережній загинуло 23 людини і понад 100 отримали поранення.
Слідство прийшло до висновку, що замах було скоєно в результаті масштабної змови сирійських і просирійських сил в Лівані. Спецтрибунал по Лівану був створений для розслідування вбивства Харірі в 2009 році, звинувачення було пред’явлено в 2011 році.
Тоді ж лідер “Хезболли” Хассан Насралла відкинув звинувачення на адресу чотирьох членів руху, яких підозрювали в співучасті у вбивстві Рафіка Харірі.
У 2013 році Євросоюз визнав воєнізоване крило “Хазболлах” терористичною організацією.