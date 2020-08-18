Спецтрибунал ООН визнав члена “Хезболли” причетним до вбивства прем’єра Лівану

Так, суд визнав доведеним, що громадянин Лівану Салім Джаміль Айаш винен, зокрема, у вбивстві. Рішення про його покарання буде прийнято пізніше.

Всі четверо обвинувачених є членами просірійського радикального угруповання “Хезболлах”.

“Однак судді не побачили прямих доказів того, що до замаху причетне керівництво цієї воєнізованої організації або Сирії”, — пише агентство.

Відзначається що, на думку суду, в ході процесу були представлені майже всі виключно непрямі докази.

Чотирьом членам шиїтського угруповання “Хезболлах” було заочно пред’явлено звинувачення в участі в нападі на Харірі, який сповідав іслам суннітського толку. Під час нападу у лютому 2005 року, в результаті вибуху начиненого вибухівкою автомобіля на бейрутській набережній загинуло 23 людини і понад 100 отримали поранення.

Слідство прийшло до висновку, що замах було скоєно в результаті масштабної змови сирійських і просирійських сил в Лівані. Спецтрибунал по Лівану був створений для розслідування вбивства Харірі в 2009 році, звинувачення було пред’явлено в 2011 році.

Тоді ж лідер “Хезболли” Хассан Насралла відкинув звинувачення на адресу чотирьох членів руху, яких підозрювали в співучасті у вбивстві Рафіка Харірі.

У 2013 році Євросоюз визнав воєнізоване крило “Хазболлах” терористичною організацією.