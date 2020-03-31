Спецслужбы РФ пытались завербовать высокопоставленного военнослужащего ВСУ

"Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала очередные попытки вербовки представителями ФСБ России украинских военных моряков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники спецслужбы обнаружили и задокументовали факты, что чиновник Военно-морских сил Украины поддерживает постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ. Среди них, в частности, предатели, бывшие военнослужащие СБУ Андрей Гапоненко, Петр Зима, Дмитрий Пилипченко, которые в 2014 году во время аннексии АР Крым перешли на сторону врага.

В марте 2014 года Гапоненко и Пилипченко, действуя по заданию российской спецслужбы предложили ему перейти на службу в Вооруженные Силы врага и способствовать россиянам в захвате Академии ВМС Украины в Севастополе. Офицер отказался от этого "предложения".

После перехода на материковую Украину он был назначен на должность заместителя командующего ВМС ВСУ. Военнослужащий имеет доступ к секретной информации особо важного характера в сфере обороны, но даже осознавая, что находится в вербовочном изучении российской спецслужбы, продолжал поддерживать контакты с Гапоненко, Зимой и Пилипченко.

Они происходили во время личных встреч во временно аннексированных Крыму и Севастополе, куда военный осуществлял систематические выезды к родным, а также мобильной связью. Во время этих контактов представители ФСБ РФ узнавали у чиновника информацию о морально-психологическом состоянии украинских военных моряков, уровень их финансового и материального обеспечения, а также о конкретных должностных лицах командования ВМС ВС Украины.

В результате принятых военной контрразведкой СБУ мер не допущено совершения высокопоставленным чиновником ВМС ВСУ особо тяжкого преступления и предупреждено потенциальные негативные последствия для национальной безопасности. Принимается решение об отмене военнослужащему допуска к государственной тайне и увольнения с военной службы.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила две попытки вербовки жителей ОРДЛО представителями контролируемых спецслужбами РФ террористических группировок.