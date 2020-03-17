На Донбасі викрили дві спроби вербування українців терористами "ЛНР/ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Служба безпеки України викрила дві спроби вербування жителів ОРДЛО представниками контрольованих спецслужбами РФ терористичних угруповань. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники СБУ встановили, що жителька тимчасово окупованої Макіївки була незаконно затримана представниками так званої "МДБ ДНР" за нібито нелегальні валютні операції. Через психологічний тиск, залякування та погрози кримінального переслідування зловмисники змусили жінку погодитись на конфіденційне співробітництво для збору розвідувальної інформації про підрозділи Збройних Сил України, які дислоковані на підконтрольній українській владі території Донеччини.
Зазначається, що у ході перевірки було встановлено, що українська громадянка не виконувала злочинних завдань на користь терористичної організації. За матеріалами слідчих СБУ рішенням суду жінку звільнено від кримінальної відповідальності.
Також у Луганській області контррозвідка СБУ викрила іншу спробу вербування нашого співвітчизника так званою "МДБ ЛНР". Контрольовані російськими спецслужбами бойовики під вигаданим приводом незаконно затримали підприємця з тимчасово окупованого Луганська.
Як розповіли у спецслужбі, звинувативши чоловіка у нібито зберіганні зброї для вчинення диверсій, зловмисники вимагали від нього періодично відвідувати підконтрольну українській владі територію Луганщини.
Там він мав збирати інформації про дислокацію і переміщення українських військових підрозділів та передавати отримані відомості представникам так званого "МДБ ЛНР". Щоб схилити луганчанина до протиправної діяльності, до нього застосовувались тортури. Звільнитися з катівень бойовиків чоловіку вдалося лише після підписання згоди на конфіденційне співробітництво з так званою "МДБ ЛНР".
Повідомляється, що прибувши на підконтрольну українській владі територію Луганської області громадянин одразу звернувся до СБУ і розповів про всі обставини свого затримання та вербування представниками терористичної організації.
Нагадаємо, в січні цього року контррозвідка СБУ викрила спробу терористичної організації "МДБ ДНР" завербувати громадянина України для здійснення злочинної діяльності на шкоду державній безпеці нашої країни.