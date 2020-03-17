На Донбассе разоблачили две попытки вербовки украинцев террорирстами "ЛНР/ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила две попытки вербовки жителей ОРДЛО представителями контролируемых спецслужбами РФ террористических группировок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники СБУ установили, что жительница временно оккупированной Макеевки была незаконно задержана представителями так называемой "МГБ ДНР" за якобы нелегальные валютные операции. Из-за психологического давления, запугивания и угрозы уголовного преследования злоумышленники заставили женщину согласиться на конфиденциальное сотрудничество для сбора разведывательной информации о подразделениях Вооруженных Сил Украины, дислоцированные на подконтрольной украинской власти территории Донбасса.
Отмечается, что в ходе проверки было установлено, что украинская гражданка не выполняла преступных задач в интересах террористической организации. По материалам следователей СБУ решением суда женщина освобождена от уголовной ответственности.
Также в Луганской области контрразведка СБУ разоблачила другую попытку вербовки нашего соотечественника так называемой "МГБ ЛНР". Контролируемые российскими спецслужбами боевики под вымышленным предлогом незаконно задержали предпринимателя из временно оккупированного Луганска.
Как рассказали в спецслужбе, обвинив мужчину в якобы хранении оружия для совершения диверсий, злоумышленники требовали от него периодически посещать подконтрольную украинской власти территорию Луганской области.
Там он должен был собирать информацию о дислокации и перемещении украинских военных подразделений и передавать полученные сведения представителям так называемого "МГБ ЛНР". Чтобы склонить луганчанина к противоправной деятельности, к нему применялись пытки. Освободиться из застенков боевиков мужчине удалось лишь после подписания согласия на конфиденциальное сотрудничество с так называемой "МГБ ЛНР".
Сообщается, что прибыв на подконтрольную украинской власти территорию Луганской области гражданин сразу обратился в СБУ и рассказал обо всех обстоятельствах своего задержания и привлечения представителями террористической организации.
Напомним, в январе этого года контрразведка СБУ разоблачила попытку террористической организации "МГБ ДНР" завербовать гражданина Украины для осуществления преступной деятельности в ущерб государственной безопасности нашей страны.