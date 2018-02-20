Спецпрокурор Мюллер взялся за расследование связей зятя Трампа

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68455 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84288 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87004 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109030 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100906 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104780 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111738 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122879 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134399 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Лубінець обсудил с главой МККК судьбу украинцев в российском плену и оккупации

Лубінець обсудил с главой МККК судьбу украинцев в российском плену и оккупации

10 марта, 17:02 • 19303 просмотра
Рубио в Саудовской Аравии обсудит приостановку военной помощи США Украине

Рубио в Саудовской Аравии обсудит приостановку военной помощи США Украине

10 марта, 17:33 • 24931 просмотра
Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

10 марта, 17:49 • 22102 просмотра
Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

10 марта, 18:59 • 25401 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

10 марта, 20:15 • 32322 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 95021 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 109030 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 119695 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 186995 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 220299 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 61461 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 101438 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 103208 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 109278 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 196870 просмотра
Актуальное
Спецпрокурор Мюллер взялся за расследование связей зятя Трампа

Спецпрокурор Мюллер взялся за расследование связей зятя Трампа

Киев  •  УНН

 • 9410 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Спецпрокурор Роберт Мюллер расширил расследование в отношении главного советника и зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, также заинтересовавшись возможностью привлечения иностранных инвесторов за пределами России для финансирования своей компании во время работы переходной администрации Белого дома, в том числе в Китае. Об этом со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает канал CNN, передает УНН.

Команда Р.Мюллера интересуется разговорами Дж.Кушнера во время работы переходной администрации Белого дома относительно финансирования для офисного здания, находящегося по адресу 666 5-ая Авеню в Нью-Йорке, на фоне финансовых проблем, сообщает CNN со ссылкой на лица, знакомых с расследованием.

Как сообщается, в переходной команде Д.Трампа Дж.Кушнер играл ключевую роль в контактах с иностранными правительствами, имея "более чем 50 контактов с людьми из более чем 15 стран", как он сам ранее заявлял.

Также указано, что, по данным источников, для команды Р.Мюллера интерес также представляют разговоры Дж.Кушнера с китайскими инвесторами во время работы переходной администрации.

Через неделю после выборов Дж.Кушнер встретился с председателем и другими руководителями Anbang Insurance, китайского конгломерата, который также владеет гостиницей Waldorf Astoria в Нью-Йорке, сообщает The New York Times. В то время Дж.Кушнер и руководитель Anbang Insurance У Сяйхуэй были близки к тому, чтобы заключить сделку по инвестированию в 666 5-ая Авеню. По данным Times, переговоры между двумя компаниями провалились.

По словам одного из источников, команда Р.Мюллера также спросила о сделках Дж.Кушнера с инвестором из Катара в отношении того же имущества. По данным The Intercept, Дж.Кушнер и его компания вели переговоры о финансировании с известным катарским инвестором, бывшим премьер-министром Катара Хамадом бен Джасим бен Джабер Аль Тани. Но, и эти усилия провалились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юристы Трампа хотели отставки его затя из-за расследования связей с РФ

Дж.Кушнер купил эту недвижимость в 2007 году за 1,8 миллиарда долларов в долг, но жилищный кризис вызвал финансовые неудачи, что привело к тому, что Vornado Realty Trust приобрела 49,5% акций в 2011 году.

"Еще один анонимный источник с сомнительными мотивами теперь противоречит фактам - во время всестороннего сотрудничества г-на Кушнера по всем запросам не было ни одного вопроса, ни одного запроса относительно недвижимости на 666 5-ая Авеню или Kushner Co. Также не было бы никаких оснований сомневаться в этих обычных деловых операциях", - прокомментировал адвокат Дж.Кушнера Аббе Лоуэлл.

Также во время работы переходной администрации Дж.Кушнер встретился с председателем российского "Внешэкономбанка" Сергеем Горковым. При этом Дж.Кушнер засвидетельствовал на слушаниях в Конгрессе, что встреча носила официальный характер. Но российский банк утверждает, что переговоры были частью серии деловых встреч и что С.Горков встречался с Дж.Кушнером, потому что он руководил Kushner Co. The Washington Post сообщило, что команда Р.Мюллера также расследует эту встречу.

Как сообщал УНН, дочь и зять Д.Трампа с января использовали личную почту для служебной переписки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы