Спецпрокурор Мюллер взялся за расследование связей зятя Трампа

Команда Р.Мюллера интересуется разговорами Дж.Кушнера во время работы переходной администрации Белого дома относительно финансирования для офисного здания, находящегося по адресу 666 5-ая Авеню в Нью-Йорке, на фоне финансовых проблем, сообщает CNN со ссылкой на лица, знакомых с расследованием.

Как сообщается, в переходной команде Д.Трампа Дж.Кушнер играл ключевую роль в контактах с иностранными правительствами, имея "более чем 50 контактов с людьми из более чем 15 стран", как он сам ранее заявлял.

Также указано, что, по данным источников, для команды Р.Мюллера интерес также представляют разговоры Дж.Кушнера с китайскими инвесторами во время работы переходной администрации.

Через неделю после выборов Дж.Кушнер встретился с председателем и другими руководителями Anbang Insurance, китайского конгломерата, который также владеет гостиницей Waldorf Astoria в Нью-Йорке, сообщает The New York Times. В то время Дж.Кушнер и руководитель Anbang Insurance У Сяйхуэй были близки к тому, чтобы заключить сделку по инвестированию в 666 5-ая Авеню. По данным Times, переговоры между двумя компаниями провалились.

По словам одного из источников, команда Р.Мюллера также спросила о сделках Дж.Кушнера с инвестором из Катара в отношении того же имущества. По данным The Intercept, Дж.Кушнер и его компания вели переговоры о финансировании с известным катарским инвестором, бывшим премьер-министром Катара Хамадом бен Джасим бен Джабер Аль Тани. Но, и эти усилия провалились.

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Дж.Кушнер купил эту недвижимость в 2007 году за 1,8 миллиарда долларов в долг, но жилищный кризис вызвал финансовые неудачи, что привело к тому, что Vornado Realty Trust приобрела 49,5% акций в 2011 году.

"Еще один анонимный источник с сомнительными мотивами теперь противоречит фактам - во время всестороннего сотрудничества г-на Кушнера по всем запросам не было ни одного вопроса, ни одного запроса относительно недвижимости на 666 5-ая Авеню или Kushner Co. Также не было бы никаких оснований сомневаться в этих обычных деловых операциях", - прокомментировал адвокат Дж.Кушнера Аббе Лоуэлл.

Также во время работы переходной администрации Дж.Кушнер встретился с председателем российского "Внешэкономбанка" Сергеем Горковым. При этом Дж.Кушнер засвидетельствовал на слушаниях в Конгрессе, что встреча носила официальный характер. Но российский банк утверждает, что переговоры были частью серии деловых встреч и что С.Горков встречался с Дж.Кушнером, потому что он руководил Kushner Co. The Washington Post сообщило, что команда Р.Мюллера также расследует эту встречу.

Как сообщал УНН, дочь и зять Д.Трампа с января использовали личную почту для служебной переписки.