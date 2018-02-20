Спецпрокурор Мюллер взявся за розслідування зв'язків зятя Трампа

Команда Р.Мюллера цікавиться розмовами Дж.Кушнера під час роботи перехідної адміністрації Білого дому щодо фінансування для офісної будівлі за адресою 666 5-а Авеню в Нью-Йорку, на тлі фінансових проблем, повідомляє CNN з посиланням на осіб, знайомих з розслідуванням.

Як повідомляється, в перехідній команді Д.Трампа Дж.Кушнер грав ключову роль в контактах з іноземними урядами, маючи "більш ніж 50 контактів з людьми з більш ніж 15 країн", як він сам раніше заявляв.

Також зазначено, що, за даними джерел, для команди Р.Мюллера цікавими також є розмови Дж.Кушнера з китайськими інвесторами під час роботи перехідної адміністрації.

Через тиждень після виборів Дж.Кушнер зустрівся з головою та іншими керівниками Anbang Insurance, китайського конгломерату, який також володіє готелем Waldorf Astoria в Нью-Йорку, повідомляє The New York Times. У той час Дж.Кушнер і керівник Anbang Insurance У Сяйхуей були близькі до того, щоб укласти угоду щодо інвестування в 666 5-а Авеню. За даними Times, переговори між двома компаніями провалилися.

За словами одного з джерел, команда Р.Мюллера також запитувала про угоди Дж.Кушнера з інвестором з Катару щодо того ж майна. За даними The Intercept, Дж.Кушнер і його компанія вели переговори про фінансування з відомим катарським інвестором, колишнім прем'єр-міністром Катару Хамадом бен Джасімом бін Джабером Аль Тані. Але, і ці зусилля провалилися.

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Дж.Кушнер купив цю нерухомість в 2007 році за 1,8 мільярда доларів в борг, але житлова криза викликала фінансові невдачі, що призвело до того, що Vornado Realty Trust придбала 49,5% акцій в 2011 році.

"Ще одне анонімне джерело з сумнівними мотивами тепер суперечить фактам - під час всебічного співробітництва пана Кушнера по всіх запитах не було жодного питання, жодного запиту щодо нерухомості на 666 5-а Авеню або Kushner Co. Також не було б ніяких підстав сумніватися в цих звичайних ділових операціях", - прокоментував адвокат Дж.Кушнера Аббе Лоуелл.

Також під час роботи перехідної адміністрації Дж.Кушнер зустрівся з головою російського "Внєшекономбанку" Сергієм Горковим. При цьому Дж.Кушнер засвідчив на слуханнях в конгресі, що зустріч носила офіційний характер. Але російський банк стверджує, що переговори були частиною серії ділових зустрічей і що С.Горков зустрічався з Дж.Кушнером, тому що він керував Kushner Co. The Washington Post повідомило, що команда Р.Мюллера також розслідує цю зустріч.

Як повідомляв УНН, дочка і зять Д.Трампа з січня використовували особисту пошту для службового листування.