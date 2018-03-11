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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 42536 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56311 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59815 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102665 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 94062 просмотра

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Спецпредставитель США Курт Волкер вскоре посетит Украину

Спецпредставитель США Курт Волкер вскоре посетит Украину

Киев  •  УНН

 • 10188 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Специальный представитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшее время посетит Киев. Об этом он сказал на полях Брюссельского форума, сообщает УНН со ссылкой на информацию Голоса Америки.

“В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток”. При этом американский дипломат добавил, что дата посещения пока не установлена.

Ранее специальний представитель заявил, что Соединенные Штаты работают над усилением оборонительных возможностей Украины, чтобы исключить дальнейшую агрессию со стороны России.

Американский дипломат исключил урегулирование конфликта на Востоке Украины силовым методом и высказал мнение о том, что Донецкая и Луганская “народные республики” должны быть ликвидированы, так как это не соответствует Конституции Украины.

Напомним, ранее Волкер выразил мнение о том, что мирному урегулированию должно помочь развертывание на востоке миротворческих сил, которые должны заменить солдат российских оккупационных войск.

Касаясь вопроса отношений Украины с Россией, он сказал, что агрессия России против Украины, захват Крыма и вторжение на Донбасс консолидировали украинский народ, который стал более националистическим и начал ориентироваться на Запад.

 

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