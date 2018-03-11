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Спецпредставник США Курт Волкер незабаром відвідає Україну

Спецпредставник США Курт Волкер незабаром відвідає Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Спеціальний представник Державного департаменту з питань України Курт Волкер в найближчому часі відвідає Києв. Про це він сказав на полях Брюссельського форуму, повідомляє УНН з посиланням на інформацію Голосу Америки.

“В найближчому часі я відвідаю Україну, хочу поїхати на схід”. При цьому американський дипломат додав, що дата відвідин поки що не встановлена.

Раніше спеціяльний представник заявив, що Сполучені Штати працюють над посиленням оборонних можливостей України, щоб унеможливити дальшу агресію з боку Росії.

Американський дипломат виключив врегулювання конфлікту на Сході України силовим методом і висловив думку, що Донецька та Луганська “народні республіки” повинні бути ліквідовані, тому що це не відповідає Конституції України.

Нагадаємо, раніше Волкер висловив думку, що мирному вреглюванню мало б допомогти розгорнення на сході миротворчих сил, які мали б замінити солдатів російських окупаційних військ.

Порушуючи питання відносин України з Росією, він сказав, що агресія Росії проти України, загарбання Криму і вторгнення на Донбас консолідували український народ, який став більш націоналістичним і почав орієнтуватися на Захід.

 

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