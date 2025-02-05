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Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева

Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева

Киев  •  УНН

 • 14405 просмотра

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Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева.

Разделение бизнеса на категории по искусственным критериям является основой для коррупции, поскольку дает возможность отдельным компаниям, в частности с российскими корнями, избегать внимания правоохранительных органов. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал исполнительный директор и соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин. 

У нас какой-то, я не хочу использовать там плохие слова, человек что-то себе придумал, включил в законопроект, каким-то образом это сделал, никого не спросил, не просчитал, не оценил последствий, и это работает, это сегодня относится к каждому украинскому бизнесу. И мы видим результат. Нормальные украинские авторитетные компании в этом клубе отсутствуют, а компании с российскими корнями там присутствуют. И здесь возникает вопрос уже в целом, а не для них это создавалось? Потому что это может быть спецоперация или диверсия, которая закрывает компанию с российскими корнями от внимания правоохранителей. Это вопрос, который первым возникает

- отметил Амелин.

Эксперт пояснил, что предприятия с российскими корнями смогли попасть в "Клуб белого бизнеса" из-за того, что были созданы искусственные критерии отбора, а также присутствовала коррупционная составляющая, и включение в список было контролируемое. "Сама по себе сегрегация бизнеса, искусственно, руками чиновников, по искусственным критериям, это уже есть база для коррупции. Потому что, чтобы туда попасть, видим компании с российскими корнями смогли туда попасть, то это или через искусственное вмешательство, или за взятку, или за какие-то персональные отношения, поэтому эти компании получили индульгенцию, и к ним не могут приходить правоохранители", - отметил эксперт.

По словам Амелина, критерии отбора бизнесов - искусственные, ведь компании работают в разных условиях, разных секторах. "Когда компания инвестирует, она платит меньше налогов, потому что она не имеет прибыли. Многие из компаний потеряли активы во время войны. Потеряли людей, потеряли возможности. Выехало более 5 миллионов украинцев, упало потребление. Поэтому эти критерии (отбора - ред.) - искусственные, они не подтверждены никакими расчетами", - подчеркнул Амелин.

Он добавил, что такие изменения нельзя вводить без их предварительной оценки аналитическими центрами, просчетов их влияния и публичных обсуждений с экспертной средой и бизнесом.

Амелин сравнил "Клуб белого бизнеса", созданный Гетманцевым, с концлагерем. "Это сегрегация, знаете, как в концлагере. Вы - идете на более тяжелые работы, а вы - более любимые наши плательщики..." - отметил он.

Эксперт убежден, что "Клуб белого бизнеса" необходимо ликвидировать. "Этот закон должен быть отменен, а в Украине должны работать правила, которые стимулируют бизнес работать в белую", - подчеркнул Амелин.

Подробнее

В Украине в конце прошлого года заработал "Клуб белого бизнеса", созданный по инициативе главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. В список "избранных", который формировал бывший и.о. заместителя председателя ГНС Украины Евгений Сокур, которого называли правой рукой Гетманцева в налоговой, попали почти 8 тысяч компаний. 

"Клуб белого бизнеса", как неоднократно декларировал Гетманцев, создавался для честного и добросовестного бизнеса и должен защищать предпринимателей от чрезмерного внимания со стороны налоговой. То есть в список избранных должны были войти бизнесы, которые соответствуют стандартам прозрачного ведения бизнеса в Украине, демонстрируют открытость, добросовестно платят налоги, подают отчетность и не имеют связей с россией. Однако, по данным аналитиков платформы "Опендатабот", в список избранных попали не просто сомнительные компании, а предприятия, имеющие связи с подсанкционными лицами и россией.

"На момент начала полномасштабного вторжения у 24 компаний из клуба были российские владельцы. Сейчас ни в одном из этих бизнесов официально нет российского следа. Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий на изменение регистрационных данных в компаниях с владельцами из россии, кроме нескольких, четко определенных законом, случаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Опендатабот" направил обращение в Министерство юстиции Украины для проверки регистрационных изменений в таких бизнесах.

"Опендатабот" проанализировал компании, попавшие в доверенный перечень ГНС, и обнаружил среди них представителей, связанных с подсанкционными лицами общим бизнесом. Так, две компании принадлежат к группе братьев Козак, владельцы которой имеют связь с группой Виктора Медведчука. Также в списке есть бизнесы, имеющие связь с корпорацией Алеф, которой владеет подсанкционный Вадим Ермолаев, и Burisma Group, владелец которой находится в Реестре коррупционеров и т. д.", - добавили аналитики.

Стоит заметить, до того как стать народным депутатом, Гетманцев в течение 8 лет работал помощником и очевидно был приближенным и доверенным лицом экс-нардепа-беглеца Владимира Сивковича, которого подозревают в государственной измене и длительной работе на фсб россии.

Напомним

Эксперты и бизнес-сообщество отмечают, что сама инициатива Гетманцева о создании такого клуба избранных - дискриминационная и нарушает Конституцию Украины. Исполнительный директор и соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин считает, что таким образом появляется возможность разделить предпринимателей на политически неугодных, и тех, которые устраивают власть.

"Это дискриминация, это дискреция и это нарушение Конституции. По Конституции - все равны перед законом. Этот закон создает условия, по которым кто-то имеет преференции и модель, по которой определяется - должна ли компания попасть в "Клуб белого бизнеса" или нет - они определяют себе там лучшие показатели, чем средние по рынку. Но это рынок, это свободная экономика - кто-то работает лучше, кто-то работает хуже, и сама по себе идея - она антиконституционная", - отметил он.

Критиковал Клуб белого бизнеса и бизнес-омбудсмен Роман Ващук. Он, в частности, отмечал, что это создаст резервацию для элиты вместо того, чтобы выровнять условия для всего бизнеса.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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