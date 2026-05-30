Спецназ СБУ за неделю уничтожил более 500 единиц техники рф
Киев • УНН
Операторы FPV-дронов СБУ уничтожают тыловую логистику врага. За неделю поражено более 500 единиц российского автотранспорта и спецтехники.
Операторы FPV-дронов Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины продолжают уничтожать тыловую логистику российских войск. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.
Детали
В спецслужбе отмечают, что российская логистика обеспечивает оккупационные войска горючим, боеприпасами, техникой и ротацией личного состава на фронте.
Именно поэтому операторы FPV-дронов "Альфы" СБУ методично уничтожают транспорт и снабжение противника еще до момента его выхода на позиции
По данным СБУ, только в течение прошлой недели было поражено более 500 единиц российского автотранспорта, среди которых грузовики и специальная техника.
