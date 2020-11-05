Специальный статус НАПК: в Раде готовят еще один законопроект по КСУ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Депутат Верховной Рады Украины от фракции “Слуга народа” Денис Маслов готовит законопроект в котором предлагает предоставить Национальному агентству по предупреждению коррупции полномочия органа государственной власти со специальным статусом, тем самым урегулировать ситуацию вокруг КСУ. Об этом УНН сообщил информированный источник в ВР.

“Проект Закона разработан с целью предоставления Национальному агентству по предупреждению коррупции полномочий органа государственной власти со специальным статусом, подчинению его деятельности интересам, исключительно, народа Украины”, — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что урегулирование этого вопроса будет способствовать развитию антикоррупционного законодательства в целом, создаст правовую основу для существования независимого органа государственной власти, который обеспечит формирование и реализацию государственной антикоррупционной политики в соответствии с положениями Конституции Украины.

“Проект Закона решит проблему вмешательства независимых ветвей государственной власти в Украине (законодательной, исполнительной и судебной) в деятельность друг друга, заложив основы для работы конституционного, независимого от любого внешнего или внутреннего воздействия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции”, — отметил автор законопроекта.

Основанием для принятия такого закона является решение Конституционного Суда Украины от 27 октября.

“Конституционный Суд Украины также отметил, что распределение полномочий между ветвями государственной власти является интегральной чертой верховенства права. Поэтому соблюдение принципа верховенства права накладывает правовые ограничения на исполнительную ветвь власти, поскольку она не может функционировать вне Конституции Украины и за местом, определенным для нее разделением государственной власти”, — отметил Маслов.

Добавим, что в “Слуге народа” сообщили, что рассмотрение законопроектов по КСУ не состоится на этой неделе.

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