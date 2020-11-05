Спеціальний статус НАЗК: у Раді готують ще один законопроект по КСУ

Спеціальний статус НАЗК: у Раді готують ще один законопроект по КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Депутат Верховної Ради України від фракції “Слуга народу” Денис Маслов готує законопроект у якому пропонує надати Національному агентству з питань запобігання корупції повноваження органу державної влади зі спеціальним статусом, тим самим урегулювати ситуацію навколо КСУ. Про це УНН повідомило проінформоване джерело в ВР.
“Проект Закону розроблений з метою надання Національному агентству з питань запобігання корупції повноважень органу державної влади зі спеціальним статусом, підпорядкуванню його діяльності інтересам, виключно, народу України”, — йдеться в пояснювальній записці.
Зазначається, що врегулювання зазначеного питання сприятиме розвитку антикорупційного законодавства в цілому, створить правову основу для існування незалежного органу державної влади, який забезпечить формування та реалізацію державної антикорупційної політики у відповідності до положень Конституції України.
“Проект Закону вирішить проблему втручання незалежних гілок державної влади в України (законодавчої, виконавчої та судової) в діяльність одна одної, заклавши основи для роботи конституційного, незалежного від будь-якого зовнішнього чи внутрішнього впливу Національного агентства з питань запобігання корупції”, - зазначив автор законопроекту.
Підставою для прийняття такого закону є рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня.
“Конституційний Суд України також зазначив, що розподіл повноважень між гілками державної влади є інтегральною рисою верховенства права. Тому дотримання принципу верховенства права накладає правові обмеження на виконавчу гілку влади, оскільки вона не може функціонувати поза Конституцією України та поза місцем, визначеним для неї поділом державної влади”, — відзначив Маслов.
Додамо, що у “Слузі народу” повідомили, що розгляд законопроектів щодо КСУ не відбудеться на цьому тижні.